Paasvuren net zo schadelijk als vuurwerk tijdens Oud en Nieuw

Tijdens Pasen wordt op veel plekken een groot vuur gemaakt. Zo'n brandende stapel ziet er vaak spectaculair uit. Maar uit een nieuw onderzoek blijkt dat de vuren slecht zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen in de buurt.

Rook

Door de grote rookwolken bij paasvuren komt fijnstof in de lucht. Dat is een vervuilende stof die bijvoorbeeld ook in uitlaatgassen van auto's zit. Uit het onderzoek blijkt dat paasvuren zelfs net zo schadelijk zijn als het vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.

Verkeer

Toch komt de meeste fijnstof in de lucht niet door paasvuren en vuurwerk. De meeste vervuiling komt door verkeer en landbouw.