In deze straat staat nog maar één huis

Het is een gek gezicht: in een straat in Rotterdam staat nog maar één huis overeind. De rest van de huizen in de straat zijn namelijk gesloopt.

Bouwen

De huizen zijn weggehaald om nieuwe woningen te bouwen. Maar de bewoners van dit huis wilden niet weg. Het huis is al lang van hun familie en ze zijn er erg aan gehecht. Daarom is nu besloten om de nieuwe huizen om het oude huis heen te bouwen.

Oud

Het huis dat is blijven staan is meer dan 100 jaar oud. Om het niet te beschadigen zijn de andere huizen heel voorzichtig gesloopt. Ook moest het ontwerp van de nieuwe huizen worden aangepast. Het moest namelijk wel passen in de stijl van het oude huis.