Annet Schaap wint Gouden Griffel voor boek 'Lampje'

Schrijver Annet Schaap heeft de Gouden Griffel gewonnen voor haar boek Lampje. De Gouden Griffel is de prijs voor het beste kinderboek.

Vuurtoren

Het boek gaat over het meisje Lampje, de dochter van een vuurtorenwachter. Ze moet elke avond tientallen trappen in de vuurtoren beklimmen om het licht aan te steken. Als op een dag de lucifers op zijn, gaat er van alles mis.

Boekenbal

De prijs werd gisteravond uitgereikt tijdens het Kinderboekenbal. Dat is het feest waarmee de Kinderboekenweek wordt geopend. Malou was bij de prijsuitreiking. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je hoe dat was.

