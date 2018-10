De populaire musical The Passion is volgend jaar in Dordrecht. Ieder jaar kijken miljoenen mensen naar het grote evenement over de laatste dagen van het leven van Jezus.

Niet alleen

De burgemeester van Dordrecht is heel blij dat de musical naar zijn stad komt. Het thema is dit jaar 'Je bent niet alleen' en het is nog niet bekend welke bekende Nederlanders meedoen.

Dit jaar was The Passion in de Amsterdamse wijk De Bijlmer. In de volgende video zie je er meer over: