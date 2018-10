Tesse eet niks meer uit plastic verpakkingen

Tesse van 10 heeft een missie: hij wil dat er minder plastic afval komt. En daarom heeft hij iets bedacht, hij eet en drinkt niks meer dat in wegwerp-plastic is verpakt. Hij noemt zichzelf een plastictariër.

Geen chips en snoep

Het hele gezin van Tesse doet mee. En dat is soms nog best lastig. Zo gaan ze niet meer naar de supermarkt, want daar zit bijna alles in plastic. Ook eet hij geen snoep of chips meer. In plaats daarvan gaat Tesse met eigen bakjes en zakken naar de bakker of de slager.

Plasticsoep

Maar dat heeft Tesse er graag voor over. Hij kwam op het idee toen hij op school leerde over de plasticsoep.