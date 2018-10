PSV verliest van Internazionale

Voetbalclub PSV heeft met 2-1 verloren van Inter Milaan. De clubs speelden gisteren tegen elkaar in de Champions League.

Het begon goed voor PSV, want de voetballers kwamen na een half uur spelen op 1-0 voorsprong. Rosario maakte het doelpunt. Een kwartier later was die voorsprong weg. Net voor de rust wist Nainggolan van Internazionale de 1-1 te maken.

2-1

In de tweede helft hadden beide ploegen veel kansen, maar Inter had geluk toen de keeper van PSV een fout maakte. Hij kwam ver zijn doel uit, botste tegen een teamgenoot en daardoor stond er opeens niemand meer voor het doel. Mauro Icardi van Inter kon toen de 2-1 maken.

Door dit verlies staat PSV nu onderaan in hun Champions League-groep. Op 24 oktober speelt PSV tegen Tottenham Hotspur uit Engeland.