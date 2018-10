Al 250 mensen omgekomen bij het maken van selfies

Een selfie maken is leuk, maar dan moet je wel voorzichtig zijn. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat in de afgelopen 6 jaar ruim 250 mensen zijn omgekomen tijdens het maken van een selfie.

Mensen maken bijvoorbeeld een selfie op een hoog gebouw, aan de rand van een klif of met een gevaarlijk dier in de buurt. In India, Rusland en Amerika gebeuren de meeste ongelukken.

Bij de mensen op de foto's in dit bericht ging het gelukkig wel goed.