Grote Russische hack-aanval in Nederland voorkomen

Vier Russen hebben geprobeerd om een belangrijke organisatie in Nederland te hacken. Maar dat is niet gelukt. De mannen zijn opgepakt en het land uitgezet. Hun spullen zijn in beslag genomen.

Wat is hacken? Hacken is een soort digitaal inbreken. Het betekent dat iemand toegang probeert te krijgen tot de gegevens van iemand anders, via bijvoorbeeld computers en het internet. Sommige hackers doen het om fouten in computerprogramma's te ontdekken, maar het gebeurt ook vaak om gegevens te stelen. Dat laatste is wat de Russen probeerden en dat is natuurlijk verboden.