Yens ontwierp een pak voor Douwe Bob

Yens van 11 wil later een beroemde modeontwerper worden en hij is goed op weg. Zanger Douwe Bob vroeg of hij een pak wilde ontwerpen voor zijn nieuwe videoclip. En hij kreeg ook een rol in de clip.

Kinderen uit de klas van Yens vinden het raar dat een jongen mode-ontwerper wil worden. Douwe Bob vindt het juist heel stoer dat Yens gewoon doet waar hij zin in heeft.