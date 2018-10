Speciale Donald Duck voor kinderen met dyslexie

Deze week krijgen abonnees van Donald Duck een special versie in de brievenbus: De Ducklexie Duck. De Donald Duck is bedacht voor kinderen met dyslexie. Zes kinderen met dyslexie hebben geholpen met de voorbereiding.

In de Ducklexie worden minder moeilijke woorden gebruikt en is er meer ruimte tussen de woorden in een zin. Ook is de achtergrond minder druk en zijn de woorden groter afgedrukt.