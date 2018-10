Tentoonstelling met honderden bijzondere voetbalshirts

Voetballiefhebbers opgelet! In Rotterdam kun je dit week veel bijzondere voetbalshirts bewonderen. Een verzamelaar heeft er thuis meer dan 1200. Samen met een voetbaltijdschrift zocht hij 400 shirts uit voor de tentoonstelling.

EK 1988

Een Oranje-shirt uit 1988 is een van de hoogtepunten. In dat shirt werd Nederland Europees kampioen voetbal. Ook is er een shirt te zien van voetballer Johan Cruijff. Dat is een van de bekendste Nederlandse voetballers aller tijden.

De opbrengst van de tentoonstelling gaat naar een goed doel.