Belangrijke dag voor Nederlandse voetbalsters

Het is een spannende dag voor Oranje! De Nederlandse vrouwen moeten Denemarken uitschakelen om mee te mogen doen aan het WK voetbal. Vanavond én dinsdag spelen ze tegen de sterke Denen.

WK 2019

Begin september verloren de vrouwen van Noorwegen. Daardoor plaatsten ze zich niet direct voor het WK 2019 in Frankrijk. Dat was best verrassend, want vorig jaar wonnen de voetbalsters het EK.

Om alsnog mee te mogen doen aan het WK moeten ze eerst Denemarken uitschakelen en daarna nog een ander land.

Uitverkocht

Oranje kan op veel steun rekenen van de fans. Het Rat Verlegh Stadion in Breda was binnen een uur uitverkocht. De wedstrijd begint om 20:00 en is te zien op de zender Veronica.

Shanice

Malou ging vorige week langs bij een van de sterren van Oranje. Bekijk hier het interview met Shanice van de Sanden: