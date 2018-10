Dieven stelen zeven loopvogels uit tuin van Alex (15)

Alex van 15 uit Sinderen baalt enorm. Iemand heeft deze week zeven nandoes uit zijn tuin gestolen. Nandoes zijn een soort struisvogels.

Gat

Eerst dacht Alex dat een vos ze te grazen had genomen. Maar later ontdekte hij dat er een gat was gemaakt in het hek om de tuin. Waarschijnlijk is dat gemaakt door de dieven om de dieren mee te nemen.

Zelf betaald

Alex had de loopvogels paar weken geleden gekocht. Ze kosten ongeveer zestig euro per stuk. Hij heeft ze van zijn eigen zakgeld betaald, verteld zijn moeder aan Omroep Gelderland.