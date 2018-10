Straf voor agent die zwarte jongen doodschoot

Het gebeurde vier jaar geleden in de Amerikaanse stad Chicago. Volgens de agent schoot hij uit zelfverdediging omdat de jongen een mes bij zich had. Maar de jury in de rechtszaal ging de agent te ver en daarom krijgt hij een straf.

Anders dan in Nederland bepaalt in de Verenigde Staten niet een rechter, maar een jury of iemand schuldig is. Dat is een groep mensen die via een loting is gekozen.