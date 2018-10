'Meer kinderen moeten op schaatsen'

Want hoe meer kinderen op schaatsen gaan, hoe groter de kans is dat er talenten worden ontdekt.

Al jarenlang is Nederland één van de beste schaatslanden ter wereld. Volgens de schaatsbond kan dat alleen zo blijven als er genoeg jonge schaatsers worden getraind.

Topschaatsers en trainers maken zich zorgen of er wel genoeg jonge schaatsers bijkomen. De schaatsbond wil daarom dat meer kinderen op schaatsen gaan.

In Nederland zijn 15.000 kinderen lid bij een schaatsvereniging. In vergelijking: bij voetbalclubs zijn 580.000 kinderen ingeschreven. Een stuk meer dus.

Om meer kinderen aan het schaatsen te krijgen werd er in Friesland vandaag een nieuw soort schaatstoernooi gehouden. In het filmpje hierboven zie je er meer over.