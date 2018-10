Giftige stof vrij na brand in vrachtwagen

Bij een brand in een vrachtwagen is vannacht in Eindhoven een giftige gas vrijgekomen. Het gaat om zoutzuurgas.

Om te zorgen dat de gevaarlijke gas niet wegdrijft, spuit de brandweer water op de vrachtwagen.

Knallen

De uitgebrande vrachtwagen staat midden in een woonwijk. Bewoners schrokken vannacht wakker van knallen en zagen metershoge vlammen.

Ontruimd

De straat is afgezet en ongeveer twintig mensen in de buurt mogen niet meer hun huis in. Zij zijn opgevangen in een buurthuis.

Drugs

In de vrachtwagen zaten spullen waar drugs mee zijn gemaakt. De politie denkt dat de vrachtwagen expres in brand is gestoken.

De burgemeester van Eindhoven zegt erg geschrokken te zijn. Hij noemt het een levensgevaarlijke actie.