Lotte is kampioen motorcrossen

Lotte van 11 is Nederlands Kampioen motorcross. Met grote voorsprong stond ze al bovenaan in het klassement, vandaag was de beslissende race voor het kampioenschap.

Goud

Met haar gouden crossbrommer en haar roze helm is zij een opvallende verschijning. Wat ook opvalt: in haar klasse is ze het enige meisje tussen alle jongens op de baan. En die versloeg ze dus allemaal.