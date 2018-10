Knuffelen en golfen met alpaca's: Leuk of zielig?

Alpaca's zijn al een tijdje ontzettend hip. Je kunt alpaca knuffelsessies boeken, je kunt thee met ze drinken, en nu kun je zelfs ook met alpaca's golfen.

In Rutten is een weiland is een parcours met negen holes uitgezet en de alpaca's lopen daar tussendoor. Het spel wordt met zachte ballen gespeeld.

Dierenrechten

Dierenrechtenorganisaties vinden al deze uitjes geen goed idee. Alpaca's kunnen er stress van krijgen, zeggen ze. Maar volgens de organisator van het alpaca golfen wordt er met respect met de dieren omgegaan.