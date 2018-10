Gevonden leeuwtje gaat misschien naar Afrika

Het gaat goed met het jonge leeuwtje dat gisteren is gevonden in een kooi in Tienhoven. Waarschijnlijk gaat het welpje op een gegeven moment naar Afrika. Dat heeft de directeur van Stichting Leeuw gezegd, die het dier opvangt.

Het dier werd zondag gevonden door een hardloper. Hij zag in een weiland een kooi staan met daarin de jonge leeuw. Wie hem daar heeft achtergelaten is niet duidelijk.

Wild

Of het leeuwtje uiteindelijk echt naar Afrika gaat is nog niet zeker, dat wordt besloten door een groep van deskundigen. Helemaal terug naar het wild kan het dier niet meer. Omdat de leeuw niet gewend is aan zelf jagen, zou hij dan verhongeren. Als de leeuw naar Afrika gaat, krijgt hij dus een plekje in een beschermd natuurgebied.