Dit huis is al helemaal klaar voor kerst

Het is nog lang geen kerst, maar deze 'kerstman' uit Hengelo is nu al druk bezig met het versieren van zijn huis. Met lichtjes, sterren en kerstmannen verandert Dennis zijn huis in een echt kersthuis.

Dennis versiert zijn huis al jaren. En dit jaar pakt hij het nog groter aan dan anders. Hij hangt namelijk ook lichtjes op aan de achterkant van zijn huis.

Hierboven kun je alvast een idee krijgen van hoe het er allemaal uit gaat zien. En dit jaar wordt het allemaal dus nog mooier!