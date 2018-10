Kinderen in actie voor getroffen eiland Sulawesi

Plastic flessen inzamelen, auto's wassen of het grasmaaien. In heel Nederland doen kinderen klusjes om geld in te zamelen voor het Indonesische eiland Sulawesi.

Tsunami

Anderhalve week geleden werd Sulawesi getroffen door een zware aardbeving en tsunami. Bij de ramp zijn zeker 1234 mensen omgekomen en volgens hulpverleners zijn bijna 50.000 mensen hun huis kwijt.

Onze verslaggever Malou is nu op Sulawesi en sprak met kinderen op het eiland.

Giro555

Hulporganisaties hebben het rekeningnummer Giro555 geopend voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami. Dat geld wordt gebruikt voor eten, drinken en spulletjes. Morgen is er een grote actiedag op radio en tv.

We zijn benieuwd of kinderen niet alleen geld inzamelen, maar ook hun eigen geld zouden willen geven. Je kunt het laten weten op de stelling van vandaag: