Deze man gaat D66-leider Alexander Pechtold vervangen

Afgelopen weekend maakte politicus Alexander Pechtold bekend dat hij na 12 jaar stopt als leider van de politieke partij D66. Vandaag is zijn opvolger gekozen: Rob Jetten.

Jongste leider

Rob Jetten werkt al voor de D66 en is pas 31 jaar. Hij wordt straks de jongste leider van alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Nu is Jesse Klaver van de partij GroenLinks nog de jongste, hij is 32 jaar.

Blij

Alexander Pechtold is heel blij met zijn opvolger. Hij noemt Rob Jetten een 'groot talent die moeilijke taken makkelijk aan kan'. Wat Pechtold zelf gaat doen, heeft hij nog niet laten weten. Hij zei dat hij meer tijd door wil brengen met zijn kinderen.