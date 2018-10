Rechter: 'Nederlandse regering moet meer doen voor het klimaat'

Nederland moet meer doen voor het klimaat, dat is vandaag besloten in een rechtszaak. Volgens de rechter doet de Nederlandse regering te weinig tegen de uitstoot van slechte gassen en dat moet veranderen.

Het gaat vooral over CO2 . Dat is een gas dat ervoor zorgt dat de aarde opwarmt. Het komt onder andere uit auto's, fabrieken en energiecentrales. En dat moet dus minder.

De Nederlandse regering had eerder al beloofd om te zorgen voor minder CO2 in de lucht.

Politici willen over twee jaar 25 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Maar er is een kans dat ze dat niet gaan halen. Daarom zegt de rechter dat de regering beter zijn best moet doen.