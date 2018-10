Oranjevrouwen door naar finale play-offs WK

Het was een flinke strijd, maar het is ze gelukt. De Oranjevrouwen zijn door naar de finale van de play-offs voor het Wereldkampioenschap voetbal in 2019. Tijdens die finale wordt bepaald of Nederland mee mag doen aan het WK.

De vrouwen speelden gisteren tegen Denemarken. Vorige week hadden ze daar al met 2-0 van gewonnen. Ook nu ging Oranje met de winst naar huis: het werd 2-1. Voetbalster Lineth Beerensteyn maakte de doelpunten.

Ontevreden

De vrouwen zijn blij dat ze door zijn naar de finale, maar de voetbalsters en de coach waren niet helemaal tevreden met de wedstrijd.