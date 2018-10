Lunchpauze op school is vaak te kort

Vooral op scholen met een continurooster is de middagpauze kort. Ook op basisschool De Lichtstraat in Vught herkennen ze het probleem. Zij hebben 30 minuten om te spelen en maar 15 minuten om te eten.

leerling in de klas

Voedingsdeskundigen maken zich zorgen om de korte pauzes. Want snel eten is niet alleen onhandig, het is ook ongezond.