Hoe kun je toeristen beter over Nederland verspreiden?

Nederland is hartstikke populair bij toeristen. Deskundigen denken dat in 2030 wel 29 miljoen toeristen Nederland komen bezoeken. Nu zijn dat er nog 18 miljoen.

De meeste toeristen willen naar Amsterdam, maar daar wordt het steeds drukker. Daarom gaan deskundigen vandaag bedenken hoe ze mensen ook naar andere plekken in Nederland krijgen. Er is in Nederland natuurlijk nog veel meer te zien, kijk maar hieronder: