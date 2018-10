Gevaarlijke stof lekt uit busje in woonwijk

Een woonwijk in Nijmegen was vanochtend voor een groot deel afgesloten omdat er een gevaarlijke, giftige stof was gevonden. De stof kwam uit een busje waar afval in zat van een drugslaboratorium.

Meterslang

De gelekte stof lag in een spoor van 9 kilometer op de weg. Mensen in de buurt werd aangeraden om hun ramen en deuren dicht te houden.

Later bleek dat de stof alleen giftig is als je het aanraakt. Een speciaal team is de hele dag bezig met opruimen.