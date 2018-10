Gigantisch dino-skelet in het Oertijdmuseum

Dinosaurus-botten van miljoenen jaren oud liggen sinds kort in het Oertijdmuseum in Boxtel. Ze zijn een Diplodocus van wel 20 meter lang.

Langste skelet

De botten zijn nog niet in elkaar gezet. Daar zijn deskundigen nu mee bezig. Het wordt het langste dinosaurus-skelet dat in Nederland te zien is.

Interessant weetje; het skelet is niet van één Diplodocus, maar van drie verschillende die naast elkaar zijn gevonden.