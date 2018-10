Miljoenen voor schoolreisjes naar Tweede Kamer

Volgens de minister van Onderwijs is het belangrijk dat alle middelbare scholieren leren over de democratie.

Vanaf volgend jaar is er genoeg geld om alle scholieren de Tweede Kamer te laten zien. Het kabinet geeft bijna vijf miljoen uit aan de schoolreisjes. Daardoor kunnen iedere dag duizend kinderen naar Den Haag.

Scholen krijgen bij het schoolreisje ook een speciaal lesprogramma over de democratie.

Vind jij het belangrijk dat alle kinderen een keer in de Tweede Kamer komen, of is dat niet nodig? Reageer op de stelling: