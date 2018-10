Meer dan 11 miljoen euro voor Sulawesi

Nederland heeft 11,2 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi. Woensdag was er op radio en televisie de hele dag aandacht voor de nationale actie.

Scholen

Het geld gaat onder andere naar eten, schoon water en medicijnen. Later is het ook de bedoeling om het eiland weer op te bouwen. Tienduizenden huizen zijn door de aardbeving en tsunami verwoest en ook veel scholen zijn kapot.

Martin Garrix

De actiedag werd in Hilversum afgetrapt door dj Martin Garrix en er kwamen ook veel kinderen langs. In de volgende video zie je er meer over: