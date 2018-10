Max (10) gooit raak vanuit de middencirkel

Tijdens een grote basketbalwedstrijd in Groningen was het Max van 10 jaar die de show stal. Tijdens het pauzespel gooide hij raak vanuit de middencirkel.

Er is een grote kans dat Max met zijn 'slingerworp' de hoofdprijs van het seizoen wint. Dan wint hij een reis naar Amerika, waar hij een NBA-wedstrijd mag bezoeken. Dat is een wedstrijd in de belangrijkste basketbalcompetitie van Amerika.