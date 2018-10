Geen straf voor scoutingleider die kinderen brandmerkte

Een scoutingleider uit Goes hoeft niet de gevangenis in. Hij drukte vorig jaar een heet brandijzer tegen drie kinderen aan. De kinderen hebben er brandwonden en littekens aan over gehouden, maar volgens de rechter is er geen bewijs dat de leider de kinderen expres brandmerkte.

Kampdoop

Het gebeurde tijdens het zomerkamp van de scoutingclub. Kinderen die voor het eerst mee gingen op kamp kregen een kampdoop. Ze zouden de afkorting van de scoutingclub met inkt op hun rug gestempeld krijgen.

Echt gebrandmerkt

Bij drie kinderen tussen de 12 en 14 jaar ging dat fout. Het brandijzer met inkt was in een kampvuur gehouden en daardoor heel heet. Daardoor kregen de kinderen niet alleen letters, maar ook brandwonden.

Bij de scoutingvereniging is de kampdoop afgeschaft. De man mag op dit moment niet meer bij de club komen. De kinderen die een brandmerk hebben gekregen, zitten nog op scouting. Het gaat gelukkig weer beter met ze.