'Hoverboards moeten niet meer verkocht worden'

Winkels moeten voorlopig geen hoverboards meer verkopen. Dat zeggen deskundigen die 30 verschillende hoverboards hebben getest.

Ontwerp

Volgens de deskundigen is het ontwerp van de hoverboards niet goed. Het grootste probleem is de batterij. Een hoverboard stopt namelijk niet met opladen als de batterij vol is. Daardoor wordt de batterij erg warm en kan het apparaat in brand vliegen.

Veilig opladen

De deskundigen raden daarom aan om hoverboards alleen op te laden als je thuis bent. Als de batterij vol is kun je hem het beste gelijk van de lader af halen.