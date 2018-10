De Eindmusical wint de Gouden Stuiver!

Allemaal bedankt voor het stemmen... WE HEBBEN DE GOUDEN STUIVER GEWONNEN 😘🔥😱 #televizierring #goudenstuiver #deeindmusical #eindmusical #npozapp @npozapp

De serie won van Bommetje en de Viral Fabriek. Nadat de acteurs de prijs van Ronnie Flex kregen, bedankten ze al hun collega's in een speech.

Beau van Erven Dorens was de grote winnaar van de avond. Hij won de prijs voor beste presentator en voor het beste programma. Voor Beau Five Days Inside logeerde hij bij verschillende instellingen. Bijvoorbeeld in een brandwondencentrum en een bejaardentehuis voor verslaafden. Het programma won van De Luizenmoeder en Expeditie Robinson.