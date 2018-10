Oproep: Wat wil jij weten van Nina Houston?

Ben jij fan van Nina Houston? Dan hebben we leuk nieuws voor je: we gaan haar binnenkort interviewen en jij kunt vragen insturen!

Nina Houston is YouTuber sinds 2014. Ze begon met DIY-video's van loombandjes. Dat zijn een soort elastiekjes die je aan elkaar kunt knopen. Dit is één van haar populairste video's uit die tijd. De video is meer dan 9 miljoen keer bekeken: