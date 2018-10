MeToo: tips van de Kindertelefoon

Iemand die aan je billen zit, terwijl je dat niet wilt. Of iemand die zegt dat je er sexy uitziet. Of je wordt nagefloten op straat.

Ook kinderen onder de 12 krijgen soms te maken met seksuele dingen tegen hun zin. Het is belangrijk om daarin je grenzen aan te geven en te zeggen wat je wel en niet fijn vindt.

Wat kun je doen?

Praat erover. Als jij of iemand in jouw omgeving te maken krijgt met vervelende seksuele dingen, is het belangrijk om er met iemand over te praten. Praat er bijvoorbeeld over met je ouders, je opa en oma, je juf of meester of iemand anders in je omgeving die je vertrouwt. Zij kunnen je helpen.

Bel of chat met de Kindertelefoon. Als je dat niet durft, of als een vervelende gebeurtenis juist is gekomen door iemand in jouw omgeving, kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon. Zij weten precies wat ze moeten doen in zo'n situatie en kunnen jou helpen.

Je kunt de Kindertelefoon ook anoniem bellen of chatten en je kunt ook bellen of chatten als je alleen je verhaal kwijt wil.

Als je het moeilijk vindt om het te vertellen, kun je eerst voor jezelf opschrijven wat je wilt vertellen en oefenen hoe je het gaat zeggen.