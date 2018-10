Kinderen krijgen les over #MeToo, seks en grenzen aangeven

Groep 8 van basisschool 't Bolwerk in Leiderdorp kreeg vandaag zo'n les. De kinderen in de klas vinden het best spannend om over dit onderwerp te praten. Maar ze vinden de les wel belangrijk.

De kinderen vertellen over de les in de video hierboven.

#MeToo

Dat er veel aandacht is voor het aangeven van je grenzen komt door #MeToo, oftewel 'ik ook'. Die hashtag gebruiken mensen van over de hele wereld om te vertellen over seksuele dingen die tegen hun zin zijn gebeurd. Ze zijn bijvoorbeeld in hun billen geknepen of aangeraakt terwijl ze dat niet wilden.

In het filmpje hieronder zie je meer over #MeToo.