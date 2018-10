Recordwarmte verwacht op zomerse zaterdag

Dit weekend gaan veel ijsbanen open, maar het weer past daar nog niet echt bij. Weermensen verwachten dat er vandaag weer wat weer-records worden gebroken.

27 graden

Ondanks dat het al lang herfst is, wordt er zomers weer verwacht. Er is nauwelijks bewolking en in het hele land wordt het meer dan 20 graden. Op sommige plaatsen wordt het misschien wel 27 graden. Nog nooit is het zo laat in oktober zo warm geweest.

Regen

Morgen begint het ook zonnig, maar daarna is het gedaan met het mooie weer. 's Middags gaat het op veel plekken regenen en ook de rest van de week past het weer beter bij de herfst.