Een rij van een kilometer voor BTS in Amsterdam

BTS is op dit moment misschien wel de populairste groep van de wereld. Voor hun eerste optreden in Nederland waren de fans er vroeg bij. 's Ochtends stond er al een rij van een kilometer!

Het concert van de populaire groep uit Zuid-Korea was in een paar seconden uitverkocht. Veel fans lukten het niet om een kaartje te scoren, maar Roosmarijn en Azra van 14 waren er wel bij. Ze sliepen in een hotel, zodat ze vanochtend al om 5 uur in de rij konden gaan staan.