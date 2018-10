Holly Mae Brood beantwoordt vragen van kinderen

Verslaggever Bart ging met jullie vragen langs bij Holly Mae Brood. Wat is haar grootste blunder? Hoe vond ze het om Dance Dance Dance te winnen? En kan ze Bart leren dansen?

Holly Mae speelde in Goede Tijden Slechte Tijden en heeft 170.000 volgers op Insta. Als kind was ze ook al behoorlijk actief. Ze zat bijvoorbeeld in Kinderen voor Kinderen. Je ziet er meer over in de video hierboven.