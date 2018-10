Op zoek naar de paralympische kampioenen van de toekomst

Sportcentrum Papendal in Arnhem zat vandaag vol met talentvolle kinderen met een beperking. Ieder jaar is er een speciale talentendag, zodat ze kunnen ontdekken welke sport bij hen past.

Volgens de organisatie is zo'n talentendag niet alleen leuk, maar ook hartstikke belangrijk. Van de 550 deelnemers in totaal de afgelopen jaren, deden er al 16 mee aan de Paralympische Spelen. Het is de bedoeling dat er ook nu weer toekomstige kampioenen worden ontdekt. In de video hierboven zie je ze in actie.