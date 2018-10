Deze week én volgende week hebben veel kinderen in Nederland herfstvakantie. Daarom is er ook even geen NOS Jeugdjournaal in de ochtend.

Op maandag 29 oktober komt de ochtenduitzending weer terug. Dat gaan alle kinderen weer naar school.

Wat nu?!

We maken natuurlijk nog wel iedere avond een Jeugdjournaal om 19.00 uur. Die kun je HIER allemaal terugkijken.