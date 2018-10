Chefs maken snoep van pompoen, paprika en komkommer

Chocola, drop en winegums; we snoepen wat af met zijn allen. Maar ook snoepgroenten, zoals kleine komkommers en paprikaatjes, zijn de afgelopen jaar populairder geworden. Een groep chefs vond dat het tijd werd voor nieuwe varianten.

Zure matjes

Op een groot voedselcongres in het Brabantse Veghel presenteren de koks de nieuwe snoepgroentes. Ze maken zure matjes van komkommer, marshmallows met gele paprika en nieuwe slush puppies van pompoen.

Ongezond

Volgens de koks is het snoep dat nu in de winkels ligt te ongezond omdat er veel suiker, zoetstoffen, kleurstoffen en smaakstoffen inzitten. Hun nieuwe snoepgoed is een experiment waarmee ze een signaal willen afgeven.