Er zijn steeds minder invaljuffen en -meesters beschikbaar. Dat komt omdat ze de laatste tijd sneller een vaste baan krijgen bij een school, en dus zelf voor een eigen klas staan.

Probleem

Fijn voor de leraren, maar het maakt de groep van invaljuffen -en meesters wel kleiner. En dat is voor veel scholen een probleem. Als een juf of meester ziek is, zijn er steeds minder leraren die ze kunnen bellen om in te vallen.

Geld

Er is al jaren een tekort aan leraren van de klas. Dit jaar hebben wel meer studenten zich voor de lerarenopleiding aangemeld, maar toch denken scholen dat dit niet genoeg is.

Vorige week maakte minister Slob van onderwijs bekend dat er extra geld komt voor het aanpakken van het lerarentekort.