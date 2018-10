Overal lieveheersbeestjes in huis: hoe zit dat?

Misschien heb jij ze dit weekend ook wel gezien: lieveheersbeestjes. Normaal zitten ze rond deze tijd van het jaar al verstopt in woonhuizen om te overwinteren. Maar omdat het dit weekend zulk warm weer was, verlieten veel lieveheersbeestjes hun plekje om weer rond te scharrelen.

Overwinteren

Lieveheersbeestjes beginnen meestal in september met het zoeken naar een veilige plek waar ze de winter kunnen doorbrengen. Ze trekken zich graag terug in hoekjes van de kamer, tussen kieren van de deur, in gordijnen of achter schilderijen of spiegels. In februari of maart komen ze weer tevoorschijn.

Warm weer

Veel lieveheersbeestjes hadden dus ergens binnen al een plekje gevonden voor de komende winter. Maar toen het weer dit weekend weer warm werd, verlieten ze die weer. Daardoor zagen veel mensen ineens lieveheersbeestjes door de kamer vliegen.

Op Twitter deelden mensen foto's van de diertjes: