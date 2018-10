Politie ontdekt drugslab na brand en explosie

In een woonboerderij in de Limburgse plaats Sittard heeft de politie een plek ontdekt waar drugs werden gemaakt. De plek werd gevonden toen er brand uitbrak in de kelder.

Drugslab

Terwijl de brandweer het vuur bluste, was er een explosie. De politie werd ingeschakeld en die ontdekte dat het ging om een drugslaboratorium. Dat is een plek waar criminelen drugs maken.

Gevaarlijke stoffen

De laatste tijd is er veel in het nieuws over drugs. Eerder werd een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen in brand gestoken in Eindhoven. Vorige week werd in Nijmegen drugsafval in een woonwijk gevonden.

In de reportage hieronder zie je er meer over: