Wow! Zeldzame achtarm-octopus gefilmd in Noordzee

Een duiker bij de kust van Callantsoog in Noord-Holland kon zijn ogen niet geloven. Toen hij bij een scheepswrak zwom, zag hij een kleine achtarm-octopus. Hij kon het dier van dichtbij filmen.

Het is voor het eerst dat zo'n octopus in Nederlands water is gefilmd. De duiker wist gelijk dat hij een bijzondere vondst had, vertelt hij aan NH Nieuws.