Deze eik midden op de snelweg wint 'Boom van het Jaar'

Het is een gek gezicht: een boom midden op de snelweg tussen de auto's in. Veel mensen vinden het bijzonder en daarom is de eik uitgeroepen tot 'Boom van het Jaar'. Dat is een verkiezing voor de boom met het mooiste verhaal.

Kappen

Bij het bouwen van snelwegen worden veel bomen gekapt. Ook langs deze snelweg was dat het geval. Maar deze eik mocht blijven staan, omdat hij precies in het midden stond.

Toch is er slecht nieuws voor de eik. De snelweg wordt over een paar jaar uitgebreid en dan moet ook deze boom verdwijnen.

Andere bomen

