Race om abonnees op YouTube: blijft PewDiePie de grootste?

Een race om abonnees op YouTube. De Amerikaanse PewDiePie heeft nu nog het grootste kanaal van de wereld, namelijk met meer dan 66 miljoen abonnees. Maar er is een kans dat hij binnenkort wordt ingehaald door het Youtubekanaal T-Series, waarop Indiase muziekvideo's te zien zijn.

Livestream

Veel fans houden de twee kanalen goed in de gaten. Op YouTube is in een livestream te zien hoeveel abonnees de kanalen er precies bij krijgen: