Levi (10) en paardje Binky zijn dikke vrienden

Het is helemaal goed gekomen met Binky. Het Shetlander paardje was een paar jaar geleden in het nieuws omdat dronken jongens hem gekocht hadden op een veemarkt. 3,5 maand oud was het veulentje toen.

Markt

De vrienden kochten het beestje voor 40 euro op de markt, maar bedachten al snel dat ze helemaal geen plek voor het dier hadden. Veel mensen vonden dit absoluut niet kunnen. Er werden zelfs vragen over Binky gesteld in de Tweede Kamer.

Levi

Een opa besloot Binky van de vriendengroep over te kopen en cadeau te doen aan zijn kleinzoon Levi (10). Hij zorgt nu voor het paardje en de twee zijn inmiddels onafscheidelijk.